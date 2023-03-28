Ар Джей Хэмптон: «У меня есть фейковые аккаунты. Кто еще заступится за меня, если не я»

Атакующий защитник « » признался, что у него есть фейковые аккаунты в трех социальных сетях.

«Мой настоящий аккаунт тоже активен, я активно веду свою страницу. Если бы вы уделили этому внимание, вы смогли бы найти ее, она определенно там есть.

У меня есть фейковые аккаунты в Instagram*, TikTok и Twitter, но не в Snapchat. Наверное, раз в месяц пользуюсь ими, чтобы заступиться за себя. Мне плевать. Кто еще заступится за меня, если не я», – сказал Хэмптон.

* Instagram — проект Meta Platforms Inc., деятельность которой в России запрещена.

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