«Орландо» отчислил Ар Джея Хэмптона, «Детройт» интересуется игроком

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«Орландо» объявил о расставании в атакующим защитником Ар Джеем Хэмптоном (22 года, 198 см).

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, «Детройт» интересуется игроком и планирует подписать его на рынке отказов.

В этом сезоне Хэмптон провел 26 матчей, набирая в среднем 5,7 очка за 13,9 минуты на площадке при реализации 34% трехочковых.

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1 комментарий

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xQcoW
Столько пиарили его в ютубе с миксами, но оказался бастом
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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