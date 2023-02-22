«Орландо» отчислил Ар Джея Хэмптона, «Детройт» интересуется игроком

« » объявил о расставании в атакующим защитником (22 года, 198 см).

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, « » интересуется игроком и планирует подписать его на рынке отказов.

В этом сезоне Хэмптон провел 26 матчей, набирая в среднем 5,7 очка за 13,9 минуты на площадке при реализации 34% трехочковых.

Штрафные с закрытыми глазами – любимая фишка Джордана. Он прибегал к ним постоянно, а теперь звезды боятся даже пробовать такое