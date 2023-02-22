«Орландо» отчислил Ар Джея Хэмптона, «Детройт» интересуется игроком
«Орландо» объявил о расставании в атакующим защитником Ар Джеем Хэмптоном (22 года, 198 см).
Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, «Детройт» интересуется игроком и планирует подписать его на рынке отказов.
В этом сезоне Хэмптон провел 26 матчей, набирая в среднем 5,7 очка за 13,9 минуты на площадке при реализации 34% трехочковых.
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