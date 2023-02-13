«Орландо» планирует отчислить Ар Джея Хэмптона или выкупить его контракт

Атакующий защитник « » (22 года, 198 см) близок к тому, чтобы покинуть команду.

Как сообщает обозреватель Orlando Sentinel Коби Прайс, «Мэджик» планируют отчислить баскетболиста или выкупить его контракт.

В нынешнем чемпионате Хэмптон провел 26 матчей, набирая в среднем 5,7 очка за 13,9 минуты на площадке. «Орландо» не воспользовался опцией команды в контракте с игроком на сезон-2023/24.

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