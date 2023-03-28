Рик Карлайл: «НБА правильно поступила, отменив 16-й технический Луки Дончича»

Главный тренер «Индианы» заявил, что НБА приняла правильное решение, аннулировав 16-й технический фол разыгрывающего « » .

«Как и многих хороших игроков, его бьют практически в каждой атаке. Я видел это вблизи.

Я лидирую в лиге по техническим фолам среди тренеров (11). Я часто выражаю несогласие с судьями, иногда очень эмоционально. Но я ничуть не удивлен, что технический фол Дончича отменили.

Я не очень внимательно изучил то, что произошло. Но если он не сделал ничего чрезмерного, нельзя заставлять парня пропускать матч», – сказал бывший главный тренер «Мэверикс».

Благодаря отмене технического Дончич принял участие в гостевом матче с «Индианой» и помог «Далласу» одержать победу (127:104). Лидер «Мэверикс» набрал 25 очков, 7 подборов и 6 передач.

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