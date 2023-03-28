Карл-Энтони Таунс: «Этим летом хочу сыграть за сборную Доминиканской Республики»

Звездный центровой «Миннесоты» заявил о намерении представлять Доминиканскую Республику на чемпионате мира 2023 года.

«Этим летом хочу поехать и сыграть за сборную Доминиканской Республики», – сказал Таунс на The Ringer NBA Show.

Таунс впервые сыграл за сборную Доминиканской Республики в 16 лет, за три года до того, как был выбран «Миннесотой» на драфте НБА-2015 под первым номером. Центровой участвовал чемпионате Америк-2013 и Центробаскете-2012, а также в олимпийском отборочном турнире 2012 года в Венесуэле.

Чемпионат мира 2023 года пройдет в Индонезии, в Японии и на Филиппины с 25 августа по 10 сентября.

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