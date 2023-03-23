Центровой «Миннесоты» вернулся в строй после длительного отсутствия из-за травмы и набрал 22 очка в победном матче против «Атланты» (125:124).

При счете 124:123 в пользу «Хоукс» за 7 секунд до конца четвертой четверти Таунс попытался пройти под кольцо с сопротивлением Джона Коллинза и заработал штрафные броски. Центровой «волков» реализовал оба броска с линии и вывел команду вперед. В последней атаке «Хоус» промахнулись из-за дуги.

Таунс не играл с 28 ноября и пропустил 51 матч из-за растяжения правой икроножной мышцы. Результаты «Миннесоты» в его отсутствие – 10 побед и 11 поражений.

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