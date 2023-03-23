Карл-Энтони Таунс вернулся после 51 пропущенного матча и забросил победные штрафные в игре против «Атланты»

Теги Атланта Миннесота НБА видео Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс вернулся в строй после длительного отсутствия из-за травмы и набрал 22 очка в победном матче против «Атланты» (125:124).

При счете 124:123 в пользу «Хоукс» за 7 секунд до конца четвертой четверти Таунс попытался пройти под кольцо с сопротивлением Джона Коллинза и заработал штрафные броски. Центровой «волков» реализовал оба броска с линии и вывел команду вперед. В последней атаке «Хоус» промахнулись из-за дуги.

Таунс не играл с 28 ноября и пропустил 51 матч из-за растяжения правой икроножной мышцы. Результаты «Миннесоты» в его отсутствие – 10 побед и 11 поражений.

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3 комментария

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Константин Согрин
Ответ Никита Фартушной
Пропустил 51 матч, а результаты в матчах без него 10-11, сильно
Может имелись ввиду двусторонние матчи на тренировках? Или 5 это перевёрнутая 2, как испанский восклицательный знак
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Никита Фартушной
Пропустил 51 матч, а результаты в матчах без него 10-11, сильно
+1
0
+1
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Insamo217
мужик
0
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