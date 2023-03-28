Яннис Адетокумбо пропустит матч с «Детройтом» из-за болей в колене
Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо пропустит матч с «Детройтом» в понедельник из-за болей в правом колене.
В 59 встречах сезона грек набирает 31,1 очка, 11,8 подбора и 5,6 передачи в среднем за игру.
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