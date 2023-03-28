Яннис Адетокумбо пропустит матч с «Детройтом» из-за болей в колене

Лидер « » пропустит матч с « » в понедельник из-за болей в правом колене.

В 59 встречах сезона грек набирает 31,1 очка, 11,8 подбора и 5,6 передачи в среднем за игру.

Форвард «Бакс» (боли в икроножной мышце) с высокой вероятностью появится на площадке.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

«Если зашел так далеко, то нужно уже идти до конца»: Андрей Саврасов намерен провести еще один сезон в NCAA

«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему