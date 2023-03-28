Яннис Адетокумбо пропустит матч с «Детройтом» из-за болей в колене

Теги травмы Детройт Милуоки НБА Джей Краудер Яннис Адетокумбо Баскетбол

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо пропустит матч с «Детройтом» в понедельник из-за болей в правом колене.

В 59 встречах сезона грек набирает 31,1 очка, 11,8 подбора и 5,6 передачи в среднем за игру.

Форвард «Бакс» Джей Краудер (боли в икроножной мышце) с высокой вероятностью появится на площадке.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

«Если зашел так далеко, то нужно уже идти до конца»: Андрей Саврасов намерен провести еще один сезон в NCAA

«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bunyod Turgunov
Своевременно. А то в вчерашнем матче мог бы подумать из-за чего отсутствует Яннис.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий