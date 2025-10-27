Антон Астапкович о Егоре Дёмине: «Надеюсь, что он окрепнет и будет продавливать европейскую точку зрения, как Йокич или Дончич»
«Очень рад за Егора. Просто пожелал бы ему огромного терпения. Это нереально огромное давление. Не просто потому, что он русский. Там миллиард камер, постоянные интервью, переезды. Честно, я его не знаю. Наслышан, что у него отличная работоспособность, способность быстро усваивать информацию. Теперь важно оказаться в нужное время в нужном месте, избежать повреждений.
Не надо ждать от него чего-то фантастического. В игре Егора есть нотки европейского баскетбола. Надеюсь, он будет продавливать эту точку зрения, как Йокич или Дончич. Надеюсь, что он окрепнет. Но в первую очередь надо запастись терпением. Постараться абстрагироваться от всего лишнего.
Со стороны кажется, что комбинаций у «Нетс» немного. Кто берет мяч, тот и бросает. Все молодые, всем хочется проявить себя. Плюс они взяли пять драфтпиков. Давление на всех бешеное. В том числе и на Егора. Еще я хотел бы попросить не смешивать, не вешать ярлыки, кто лучший российский игрок. Он там, мы здесь. Это совершенно разные вещи», – сказал форвард ЦСКА.
Егор Дёмин на данный момент провел 3 игры в НБА, набирая в среднем 8,7 очка, 5 подборов и 2,3 передачи.