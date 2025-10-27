Антон Астапкович о Егоре Дёмине: «Надеюсь, что он окрепнет и будет продавливать европейскую точку зрения, как Йокич или Дончич»

Астапкович поделился впечатлениями от первых матчей Дёмина в НБА.

«Очень рад за Егора. Просто пожелал бы ему огромного терпения. Это нереально огромное давление. Не просто потому, что он русский. Там миллиард камер, постоянные интервью, переезды. Честно, я его не знаю. Наслышан, что у него отличная работоспособность, способность быстро усваивать информацию. Теперь важно оказаться в нужное время в нужном месте, избежать повреждений.

Не надо ждать от него чего-то фантастического. В игре Егора есть нотки европейского баскетбола. Надеюсь, он будет продавливать эту точку зрения, как Йокич или Дончич. Надеюсь, что он окрепнет. Но в первую очередь надо запастись терпением. Постараться абстрагироваться от всего лишнего.

Со стороны кажется, что комбинаций у «Нетс» немного. Кто берет мяч, тот и бросает. Все молодые, всем хочется проявить себя. Плюс они взяли пять драфтпиков. Давление на всех бешеное. В том числе и на Егора. Еще я хотел бы попросить не смешивать, не вешать ярлыки, кто лучший российский игрок. Он там, мы здесь. Это совершенно разные вещи», – сказал форвард ЦСКА .

Егор Дёмин на данный момент провел 3 игры в НБА , набирая в среднем 8,7 очка, 5 подборов и 2,3 передачи.