Энтони Дэвис: «Мы достаточно хороши, чтобы разобраться на ходу. У нас все будет в порядке»

Звездный форвард « » спокойно относится к текущему положению дел в команде.

« достаточно хорош, я думаю, мы все достаточно хороши, чтобы разобраться на ходу. У нас все будет в порядке. Мы просто должны выходить и выкладываться на обоих концах площадки, как мы это делали последние пару игр, с любыми парнями, кто бы ни не находился в составе.

Выходит Леброн в старте, со скамейки запасных, принимает он участие в матче или нет. Продолжать играть с той же энергией, с той же настойчивостью, о которой толкует тренер в течение последних семи встреч», – заявил Дэвис в послематчевом интервью.

«Лейкерс» (37-38) занимают 9-ю строчку в таблице Западной конференции.

Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!

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