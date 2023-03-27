Энтони Дэвис: «Мы достаточно хороши, чтобы разобраться на ходу. У нас все будет в порядке»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис спокойно относится к текущему положению дел в команде.

«Джеймс достаточно хорош, я думаю, мы все достаточно хороши, чтобы разобраться на ходу. У нас все будет в порядке. Мы просто должны выходить и выкладываться на обоих концах площадки, как мы это делали последние пару игр, с любыми парнями, кто бы ни не находился в составе.

Выходит Леброн в старте, со скамейки запасных, принимает он участие в матче или нет. Продолжать играть с той же энергией, с той же настойчивостью, о которой толкует тренер в течение последних семи встреч», – заявил Дэвис в послематчевом интервью.

«Лейкерс» (37-38) занимают 9-ю строчку в таблице Западной конференции.

Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!

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2 комментария

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RayRay
Совсем скоро будет палатка, костёр, уха ..
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Abdulla
Подписали ролевиков, которые грызут землю.
Только за их счёт сейчас проходят в плей-инн.
А он "толкует" о Леброне, себе и тренере...
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