Энтони Дэвис: «У нас с Броном одни из лучших отношений в НБА»
Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис опроверг слухи о плохих взаимоотношениях с 4-кратным чемпионом НБА Леброном Джеймсом.
«Глядя со стороны, зрители ничего не знают. Им не дано понять наверняка, но у нас с Броном все в порядке. Вы можете сказать, когда у нас были стычки, это точно. Но я думаю, что люди просто ищут повод для заголовка.
У нас с Броном одни из лучших отношений в НБА среди дуэтов или партнеров по команде. Но вы этого не видите. Вы не знаете того, что мы делаем за пределами площадки, когда проводим время друг с другом. Вы даже не замечаете то, что происходит на площадке», – рассказал форвард в интервью ESPN.
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