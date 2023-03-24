Энтони Дэвис: «У нас с Броном одни из лучших отношений в НБА»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис опроверг слухи о плохих взаимоотношениях с 4-кратным чемпионом НБА Леброном Джеймсом.

«Глядя со стороны, зрители ничего не знают. Им не дано понять наверняка, но у нас с Броном все в порядке. Вы можете сказать, когда у нас были стычки, это точно. Но я думаю, что люди просто ищут повод для заголовка.

У нас с Броном одни из лучших отношений в НБА среди дуэтов или партнеров по команде. Но вы этого не видите. Вы не знаете того, что мы делаем за пределами площадки, когда проводим время друг с другом. Вы даже не замечаете то, что происходит на площадке», – рассказал форвард в интервью ESPN.

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8 комментариев

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Свежий
Звучит максимально нелепо
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pro~dj
Ответ Kemal Gul
"Вы не знаете того, что мы делаем за пределами площадки, когда проводим время друг с другом." Энтони, мы и не хотим знать, это ваша личная жизнь...
тут это веселая шутка, а в соседней ветке все серьезно жуть как хотят узнать личную жизнь Уиггинса...
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Tim Timson
меж тем фото тако вторников исчезли, а фото и видео радости рекорду Леброна свежи))
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Analjinn
Да почему - мы же всё видим, тако тьюсдей и т.п. Печалит только травматичность.
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Дмитрий Куркаев
Ой.
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Kemal Gul
"Вы не знаете того, что мы делаем за пределами площадки, когда проводим время друг с другом."

Энтони, мы и не хотим знать, это ваша личная жизнь...
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fridzon
рейтинга отношений не хватает в тексте
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NikolayOss
Но он женат...
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