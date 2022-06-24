Вассилис Спанулис стал главным тренером «Перистери»

Греческий «Перистери» официально объявил о назначении на должность главного тренера. Контракт с легендарным разыгрывающим подписан на два года.

Вчера стало известно, что будет играть в групповом этапе Лиге чемпионов. Это было необходимым условием для того, чтобы 39-летняя легенда греческого баскетбола возглавила команду.

Спанулис, объявивший о завершении карьеры в июне прошлого года, выступил главным тренером специально собранных команд в нескольких квалификационных турнирах Euroleague Basketball Adidas Next Generation Tournament, а также в финальной стадии соревнования.

Спанулис – самый результативный игрок в истории Евролиги и трехкратный чемпион турнира.

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