Де’Аарон Фокс не доиграл матч против «Санз» из-за боли в подколенном сухожилии

Теги травмы Финикс Сакраменто НБА Юта Де'Аарон Фокс Баскетбол

Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс покинул площадку за 7:16 до конца третьей четверти матча против «Финикса» (135:127) из-за боли в правом подколенном сухожилии.

По окончании встречи главный тренер «Кингз» Майк Браун не смог предоставить официальную информацию о травме Фоксе, но отметил, что игрок хотел вернуться на паркет.

Фокс не вернулся в игру и завершил матч с 19 очками, набранными за 21 минуту на паркете.

Сегодня «Сакраменто» примет на своей площадке «Юту».

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