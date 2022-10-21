Ненад Крстич покинул пост вице-президента Федерации баскетбола Сербии

Вице-президент Федерации баскетбола Сербии Ненад Крстич заявил, что уходит с должности по личным причинам.

«Для меня было честью служить нашему баскетболу после карьеры игрока. Таким образом, я отдал баскетболу хотя бы часть того, что он дал мне в моей жизни», – сказал бывший центровой московского ЦСКА.

39-летний Крстич начал свою карьеру в федерации в августе 2019 года. С декабря 2020 года по сегодняшний день Крстич занимал пост вице-президента.

В составе сборной Сербии Крстич завоевал две серебряные медали, заняв второе место на Евробаскете-2009 и чемпионате мира-2014.

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