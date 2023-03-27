Маркус Смарт не мог поверить, что ему выписали второй технический и удалили

Теги Бостон Сан-Антонио НБА видео судьи Маркус Смарт Баскетбол

Защитник «Бостона» Маркус Смарт был удален с площадки в третьей четверти матча против «Сан-Антонио» (137:93).

В начале 12-минутки Смарт получил технический. Чуть позже судья Джейсон Голденберг выписал Маркусу второе замечание, когда он находился в противоположном от скамейки «Селтикс» углу площадки.

Баскетболист в недоумении развел руками и с улыбкой на лице отправился в раздевалку.

Смарт набрал 13 очков, 3 подбора и 4 передачи.

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1 комментарий

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ВинниПох
...тьма окутала ненавистный Бостон (или это только у меня так видео лажает)
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