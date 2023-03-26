Леброн Джеймс вернулся в строй после 13 пропущенных матчей

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс исполнил свой традиционный предматчевый ритуал с тальком в воскресном матче с «Чикаго». Болельщики встретили баскетболиста бурными овациями.

38-летний Джеймс пропустил 13 встреч команды и не играл с 26 февраля из-за травмы сухожилия правой стопы.

Последний раз 4-кратный чемпион НБА начинал матч со скаймейки запасных 11 декабря 2007 года – в игре против «Индианы». Тогда басктеболист принял решение выйти на паркет вместе со своим партнером по команде Андерсоном Варежао, который только подписал продление на 3 года и 17 млн долларов, – чтобы «защитить» его от недовольства фанатов.

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