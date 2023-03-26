Лука Дончич получил 16-й технический фол в сезоне за разговоры с судьей. Он пропустит следующий матч «Далласа»

Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич получил 16-й технический фол в сезоне за разговоры с судьей. Он пропустит матч с «Индианой», если Лига не пересмотрит решение арбитров.

Дончич пошел в проход и промахнулся в тяжелом броске от щита, после чего что-то сказал судье, за что получил 16-й технический фол в сезоне.

Баскетболист уже находился в ситуации на грани отстранения, но в прошлый раз пересмотрела решение арбитра и фол был аннулирован.

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