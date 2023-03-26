Лука Дончич получил 16-й технический фол в сезоне за разговоры с судьей. Он пропустит следующий матч «Далласа»

Теги Даллас НБА Лука Дончич Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич получил 16-й технический фол в сезоне за разговоры с судьей. Он пропустит матч с «Индианой», если Лига не пересмотрит решение арбитров.

Дончич пошел в проход и промахнулся в тяжелом броске от щита, после чего что-то сказал судье, за что получил 16-й технический фол в сезоне.

Баскетболист уже находился в ситуации на грани отстранения, но в прошлый раз НБА пересмотрела решение арбитра и фол был аннулирован.

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6 комментариев

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6LACK
Этот сезон Дончича очень похож на сезон Янга после первого финала конференции. И тот много говорил, в итоге кое-как вылез в плей-офф
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Сергей Орлов
Ответ Женя Григорьев
Закройте ему фастфуд у дома , удалите ему приложения о доставке и пропишите все это в контракт и получите лучшего игрока в лиге .
Да уж, телёнок он ещё тот)
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Andraey
Учитывая форму Далласа и тяжелый календарь в оставшихся играх, по-моему Даллас пролетает даже мимо ПИ.
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Валерий Королёв
Комментаторы Шарлотт - Дончич продолжает жаловаться!
Пару раз за матч такая фраза проскакивала.
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Женя Григорьев
Закройте ему фастфуд у дома , удалите ему приложения о доставке и пропишите все это в контракт и получите лучшего игрока в лиге .
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mqh9pzrxgf
Получить 16 технических и все по ходу за болтовню) тренерам Далласа надо что-то делать, иначе в плену дончича будут
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