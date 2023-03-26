Джейсон Кидд: «Сегодня вы увидите улыбку и уверенность на лице Дончича»

Главный тренер «Далласа» прокомментировал слова лидера команды , что «за пять лет в он еще никогда не чувствовал себя таким разочарованным».

«Вы должны отдать ему должное за эти слова. Он человек. Он сказал свою правду. Наша задача как организации – помогать, и мы это делаем. Надеюсь, сегодня вы увидите эту улыбку и уверенность. Я готов поспорить, что так и будет», – заявил Кидд в преддверии матча с «Шарлотт».

За 8 матчей до завершения регулярного чемпионата «Мэверикс» выпали из зоны плей-ин. С результатом 36-38 команда оказалась на 11-м месте, идущая на 10-й строчке «Оклахома» опережает техасцев по дополнительным показателям.

Джейсон Кидд дважды выводил «Нетс» в финал, но не смог взять последний рубеж. История «Нетс» на границе тысячелетий

«Если бы упала ядерная бомба, уцелели бы только тараканы и Дэвид Фэлк». Агент Майкла Джордана изменил спорт не меньше самого Джордана