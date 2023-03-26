Джейсон Кидд: «Сегодня вы увидите улыбку и уверенность на лице Дончича»
Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд прокомментировал слова лидера команды Луки Дончича, что «за пять лет в НБА он еще никогда не чувствовал себя таким разочарованным».
«Вы должны отдать ему должное за эти слова. Он человек. Он сказал свою правду. Наша задача как организации – помогать, и мы это делаем. Надеюсь, сегодня вы увидите эту улыбку и уверенность. Я готов поспорить, что так и будет», – заявил Кидд в преддверии матча с «Шарлотт».
За 8 матчей до завершения регулярного чемпионата «Мэверикс» выпали из зоны плей-ин. С результатом 36-38 команда оказалась на 11-м месте, идущая на 10-й строчке «Оклахома» опережает техасцев по дополнительным показателям.
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//История Уэстрбрука в Лейкерс повторится. Дончич даже с Порзингисом не смог наладить взаимодействие.
Далласу надо было "ролевиков" крепких набирать, а они МакГи на скамейке маринуют.
Это будет великий эпикфейл НБА. Запасся попкорном.//
https://www.sports.ru/basketball/1114877156-dzhejson-kidd-priobretenie-kajri-irvinga-priblizit-dallas-k-zavoevaniy.html?comment_id=1683348%C2%A6news%C2%A61114877156
И Дончич такой: "Дяденька, я буду счастливый, только не бейте!"