Джейсон Кидд: «Сегодня вы увидите улыбку и уверенность на лице Дончича»

Теги Джейсон Кидд НБА Лука Дончич Баскетбол

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд прокомментировал слова лидера команды Луки Дончича, что «за пять лет в НБА он еще никогда не чувствовал себя таким разочарованным».

«Вы должны отдать ему должное за эти слова. Он человек. Он сказал свою правду. Наша задача как организации – помогать, и мы это делаем. Надеюсь, сегодня вы увидите эту улыбку и уверенность. Я готов поспорить, что так и будет», – заявил Кидд в преддверии матча с «Шарлотт».

За 8 матчей до завершения регулярного чемпионата «Мэверикс» выпали из зоны плей-ин. С результатом 36-38 команда оказалась на 11-м месте, идущая на 10-й строчке «Оклахома» опережает техасцев по дополнительным показателям.

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6 комментариев

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Freddy Durst
Травку Луке пропишите и всё будет тип топ
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vlasovsport
Ого, а меня вот за это сообщение минусовали!

//История Уэстрбрука в Лейкерс повторится. Дончич даже с Порзингисом не смог наладить взаимодействие.
Далласу надо было "ролевиков" крепких набирать, а они МакГи на скамейке маринуют.
Это будет великий эпикфейл НБА. Запасся попкорном.//

https://www.sports.ru/basketball/1114877156-dzhejson-kidd-priobretenie-kajri-irvinga-priblizit-dallas-k-zavoevaniy.html?comment_id=1683348%C2%A6news%C2%A61114877156
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Anionlook
Найти бы сейчас пост в какой-то соц сети где до ещё природа Кайри написал «О. Они и в поэт ин не попадут»
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slatar99
Сразу представилось, как Кидд, прижав Луку к стенке в раздевалке, говорит, что на площадке он должен весело улыбаться сегодня или после игры ему несдобровать))

И Дончич такой: "Дяденька, я буду счастливый, только не бейте!"
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Максим Макеев
пивка для рывка дали что ль?
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олси
смирился с существованием эксцентричного коллеги ?
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