Яннис Адетокумбо считает, что двойная опека уже не так эффективна, как раньше

Теги Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо поделился мнением, что тактика двойной опеки уже не так эффективна, как несколько лет назад.

«Ты все еще можешь обороняться таким образом. Я чувствую, что такие парни, как Эмбиид и Йокич, раньше, четыре-пять лет назад, оставили бы мяч у себя. А теперь они готовы отдавать передачи. Они помогают своим товарищам по команде. По сути, это и является ответом на вопрос. Если ты попадешь под двойную опеку, сможешь ли ты найти своего партнера по команде для открытого броска.

Так что труднее защищать игроков, которые могут посмотреть по сторонам оценить ситуацию. Потому что когда ты начинаешь сближаться, они обязательно найдут открытого партнера на дуге и разрушат вашу оборону», – поделился Яннис.

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2 комментария

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Radovan
Ответ headmaster
Это он в надежде, что против него перестанут применять?
так он тоже прекрасно разбивает двойную опеку
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headmaster
Это он в надежде, что против него перестанут применять?
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