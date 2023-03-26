Каждая игра Зайона Уильямсона обходится «Пеликанс» в 385 000 долларов

Теги Новый Орлеан НБА Зайон Уильямсон Баскетбол

Звездный форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон продолжает восстанавливаться от травмы подколенного сухожилия.

С приходом в лигу Зайон подписал контракт на 4 года и 44 млн долларов. Приняв участие лишь в 114 встречах за 4 сезона, каждое появление баскетболиста на паркете стоило «Пеликанс» около 385 000 долларов.

Прошлым летом баскетболист подписал пятилетнее продление на гарантированные 193 млн долларов.

В 29 встречах текущего сезона Уильямсон набирает 26,0 очков, 7,0 подборов и 4,6 передачи за 33 минуты игрового времени.

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7 комментариев

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Свежий
В этом сезоне у него около 13,5 миллионов зп, так что он уже обгоняет этот график и за игру у него выходит примерно 465 000$, в следующем году зп повысится до 33,5 миллионов, так что в среднем может получиться один миллион за игру. Такие дела! 🍋
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Nightyork97
Пора штрафовать за лишний вес. Но нет, сразу побегут жаловаться к Сильверу. Ведь получать 193 млн гарантии и жрать бургеры это другое. Даже исключение в ведомости не сделать как в НХЛ. Просто жрет и забивает платежку. Хотя должны по кд смотреть хайлайты как у Морэнта, данки и т. д. Мало того, что он тащить должен, а он вообще не играет. Колени не выдерживают нагрузки. Но что будет с такими проблемами хотя бы в 30 лет?
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алексей батькович
Тупая стата конеш
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lugovoy.sanya
За 4 сезона провести игр всего на 1.5 сезона, мда 🤦‍♂️ Сейчас Бен Симонс возглавляет рейтинг худших контрактов, но 5й год Зайона грозит побороться за этот титул
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ArizonaCactus
А учитывая его среднюю результативность за сезон: по 14807 баксов за каждое очко! Зайон - лучший бизнесмен в НБА)))
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Sanan1908
То Симонса называли новым Леброном, то этого. Но ни тот , ни этот даже близко не стоят с Леброном)
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denis_denis
пузырь зарплат не раздут говорили они
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