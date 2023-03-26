Каждая игра Зайона Уильямсона обходится «Пеликанс» в 385 000 долларов

Звездный форвард «Нового Орлеана» продолжает восстанавливаться от травмы подколенного сухожилия.

С приходом в лигу Зайон подписал контракт на 4 года и 44 млн долларов. Приняв участие лишь в 114 встречах за 4 сезона, каждое появление баскетболиста на паркете стоило «Пеликанс» около 385 000 долларов.

Прошлым летом баскетболист подписал пятилетнее продление на гарантированные 193 млн долларов.

В 29 встречах текущего сезона Уильямсон набирает 26,0 очков, 7,0 подборов и 4,6 передачи за 33 минуты игрового времени.

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