Малик Монк был удален с площадки из-за ошибки судьи

Атакующий защитник « » был удален с площадки в начале четвертой четверти матча против «Юты» (121:113) за резкую реакцию на ошибку судьи.

Монк в быстром отрыве попытался забить сверху двумя руками с сопротивлением . На повторе отчетливо видно, что форвард «Джаз» ударил Монка по руке, из-за чего тот промахнулся.

Игрок «Кингз» бросился к судье, который не зафиксировал нарушение, и что-то произнес, после чего получил технический и был удален.

«Худшая судейская ошибка в истории». «Уорриорз» набрали очки, когда соперники ждали у другого кольца, и «Даллас» закипел

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