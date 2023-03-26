Малик Монк был удален с площадки из-за ошибки судьи

Теги Сакраменто НБА видео Юта судьи Келли Олиник Малик Монк Баскетбол

Атакующий защитник «Сакраменто» Малик Монк был удален с площадки в начале четвертой четверти матча против «Юты» (121:113) за резкую реакцию на ошибку судьи.

Монк в быстром отрыве попытался забить сверху двумя руками с сопротивлением Келли Олиника. На повторе отчетливо видно, что форвард «Джаз» ударил Монка по руке, из-за чего тот промахнулся.

Игрок «Кингз» бросился к судье, который не зафиксировал нарушение, и что-то произнес, после чего получил технический и был удален.

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1 комментарий

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lecter666999
Чего возмущаться то? Леброна недавно намного более крутой фол не свистнули...
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