Малик Монк был удален с площадки из-за ошибки судьи
Атакующий защитник «Сакраменто» Малик Монк был удален с площадки в начале четвертой четверти матча против «Юты» (121:113) за резкую реакцию на ошибку судьи.
Монк в быстром отрыве попытался забить сверху двумя руками с сопротивлением Келли Олиника. На повторе отчетливо видно, что форвард «Джаз» ударил Монка по руке, из-за чего тот промахнулся.
Игрок «Кингз» бросился к судье, который не зафиксировал нарушение, и что-то произнес, после чего получил технический и был удален.
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