Уокер Кесслер обновил рекорд карьеры – 31 очко в матче против «Кингз»
Новичок «Юты» Уокер Кесслер установил личный рекорд результативности в одном матче, набрав 31 очко в гостевой встрече с «Сакраменто» (113:121).
21-летний центровой реализовал 14 из 16 с игры и 3 из 6 с линии штрафных, а также записал на свой счет 11 подборов, 2 передачи, 1 перехват, 1 блок-шот и 1 потерю за 34 минуты на площадке.
Предыдущим рекордом новичка были 23 очка, которые он набрал 10 февраля в матче против «Торонто» (122:116).
«Кингз» одержали победу в матче, несмотря на отсутствие в своем составе Де’Аарона Фокса. Разыгрывающий пропустил встречу из-за боли в правом подколенном сухожилии.
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