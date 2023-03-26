Уокер Кесслер обновил рекорд карьеры – 31 очко в матче против «Кингз»

Новичок «Юты» установил личный рекорд результативности в одном матче, набрав 31 очко в гостевой встрече с « » (113:121).

21-летний центровой реализовал 14 из 16 с игры и 3 из 6 с линии штрафных, а также записал на свой счет 11 подборов, 2 передачи, 1 перехват, 1 блок-шот и 1 потерю за 34 минуты на площадке.

Предыдущим рекордом новичка были 23 очка, которые он набрал 10 февраля в матче против «Торонто» (122:116).

«Кингз» одержали победу в матче, несмотря на отсутствие в своем составе Де’Аарона Фокса. Разыгрывающий пропустил встречу из-за боли в правом подколенном сухожилии.

Гонка новичков НБА: главная мухобойка лиги, много веселых забивал и Банкеро!