Уокер Кесслер обновил рекорд карьеры – 31 очко в матче против «Кингз»

Теги Сакраменто НБА видео Юта Де'Аарон Фокс Уокер Кесслер Баскетбол

Новичок «Юты» Уокер Кесслер установил личный рекорд результативности в одном матче, набрав 31 очко в гостевой встрече с «Сакраменто» (113:121).

21-летний центровой реализовал 14 из 16 с игры и 3 из 6 с линии штрафных, а также записал на свой счет 11 подборов, 2 передачи, 1 перехват, 1 блок-шот и 1 потерю за 34 минуты на площадке.

Предыдущим рекордом новичка были 23 очка, которые он набрал 10 февраля в матче против «Торонто» (122:116).

«Кингз» одержали победу в матче, несмотря на отсутствие в своем составе Де’Аарона Фокса. Разыгрывающий пропустил встречу из-за боли в правом подколенном сухожилии.

Гонка новичков НБА: главная мухобойка лиги, много веселых забивал и Банкеро!

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Дмитриев
Забавно "фраерок Фокс "у Кингс сломан.
А почему не написали что Джаз чуть ли не третьим юнитом играл.
Кларксон,Марканнен, Секстон..
Удивительно как ещё эта Юта и сражается почти на равных ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
F1amberg
Гобер для богатых
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аркадий Байдерин
Удачно они Гобера обменяли) Еще и куча пиков
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий