«Это невыносимо». Де’Аарон Фокс признался, что не может смотреть игры NCAA

Разыгрывающий « » Де’Аарон Фокс признался, что не может смотреть игры чемпионата NCAA.

«Я как бы просматриваю студенческие игры. Не могу смотреть матч целиком. Это тяжело.

Очевидно, что броски не на профессиональном уровне, судьи плохие, многие тренеры очень плохие. Это невыносимо», – сказал Фокс.

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