«Это невыносимо». Де’Аарон Фокс признался, что не может смотреть игры NCAA

Теги Сакраменто НБА NCAA Де'Аарон Фокс Баскетбол

Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс признался, что не может смотреть игры чемпионата NCAA.

«Я как бы просматриваю студенческие игры. Не могу смотреть матч целиком. Это тяжело.

Очевидно, что броски не на профессиональном уровне, судьи плохие, многие тренеры очень плохие. Это невыносимо», – сказал Фокс.

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2 комментария

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Vladislav Chechenev
Даже на мачтах Кингс нет такой атмосферы и вовлечённости, к тому же судьи дают играть, а не свистят за малейший чих
+4
-1
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Амен
Судьи как раз отличные. Дают рубиться пацанам, а не свистят всякую чепуху, как в НБА
+18
-2
+16
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