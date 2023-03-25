Кайри Ирвинг: «Если болельщики хотят поменяться со мной местами, я не против»
Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг отреагировал на то, что болельщики освистали его во время домашнего матча против «Шарлотт» (109:117).
«И что дальше? Конечно, нам хочется играть хорошо, но на площадке всего пять человек.
Если болельщики хотят поменяться со мной местами, я не против. Нужно работать много лет, чтобы быть достойным играть на этом уровне», – сказал Ирвинг.
«Бро обращается с мячом, как будто играет на фортепиано». Разминку Кайри можно смотреть бесконечно
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