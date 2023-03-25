Кайри Ирвинг: «Если болельщики хотят поменяться со мной местами, я не против»

Теги Шарлотт Даллас НБА болельщики Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг отреагировал на то, что болельщики освистали его во время домашнего матча против «Шарлотт» (109:117).

«И что дальше? Конечно, нам хочется играть хорошо, но на площадке всего пять человек.

Если болельщики хотят поменяться со мной местами, я не против. Нужно работать много лет, чтобы быть достойным играть на этом уровне», – сказал Ирвинг.

«Бро обращается с мячом, как будто играет на фортепиано». Разминку Кайри можно смотреть бесконечно

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7 комментариев

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Александр Синенко
Все таки правильно говорят, единственный кто с ним за всю карьеру смог совладать это Леброн
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RayRay
Мда .. А мы говорили Бостон для него не подошёл .
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олси
В рамадан чувака обидели . Сколько до конца регулярки говорите осталось ?
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Are you ready???
Леброн уже наверное ему номе подобрал...
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pachem xenon
гс прекрасны как спортсмены, но политика их доконает
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-3
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ФомаМаня
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал…
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beregost
Ну, понеслась
+2
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