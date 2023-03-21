Ламело Болл надеется полностью восстановиться к тренировочному лагерю в сентябре

Теги травмы Шарлотт НБА Ламело Болл Баскетбол

Разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл рассказал о том, что рассчитывает полностью восстановиться к тренировочному лагерю команды в сентябре.

В начале марта Болл перенес операцию по восстановлению сломанной кости в правом голеностопном суставе.

Ранее в этом сезоне Болл трижды получал растяжение связок левого голеностопа, из-за чего провел лишь 36 матчей, в среднем набирая 23,4 очка, 8,5 передачи, 6,4 подбора и 1,3 перехвата.

По словам Болла, он рассмотрит вариант с использованием голеностопных бандажей, чтобы обезопасить себя от новых травм.

Вуди Харрельсон – легенда баскетбола. Четыре фильма, дуэли с Бобом Ланиром и Профессором, два данка

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий