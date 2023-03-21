Ламело Болл надеется полностью восстановиться к тренировочному лагерю в сентябре

Разыгрывающий « » рассказал о том, что рассчитывает полностью восстановиться к тренировочному лагерю команды в сентябре.

В начале марта Болл перенес операцию по восстановлению сломанной кости в правом голеностопном суставе.

Ранее в этом сезоне Болл трижды получал растяжение связок левого голеностопа, из-за чего провел лишь 36 матчей, в среднем набирая 23,4 очка, 8,5 передачи, 6,4 подбора и 1,3 перехвата.

По словам Болла, он рассмотрит вариант с использованием голеностопных бандажей, чтобы обезопасить себя от новых травм.

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