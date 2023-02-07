Журналист Джо Вардон – о последнем матче «Лейкерс» и «Селтикс»: «Для Леброна Джеймса это поражение стало самым обидным»

Журналист The Athletic Джо Вардон поделился информацией о психологическом состоянии форварда « » после недавнего поражения от «Селтикс» (121:125 ОТ).

В концовке основного времени Джеймс мог принести победу своей команде, но судьи не зафиксировали очевидный фол на звездном баскетболисте со стороны .

«Несколько людей, близких к Джеймсу, рассказали, что это поражение в стало самым обидным для него. Он не испытывал такого разочарования с тех пор, как его « » проиграл в овертайме первый матч финала НБА-2018 против «Уорриорз». Тогда Джеймс набрал 51 очко», – написал Вардон.

Суперсила Леброна – это исключительное сочетание мощи и резкости. Она сделала его самым опасным игроком под щитом