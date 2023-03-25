Джон Браун получил травму в матче Евролиги с «Валенсией»

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Франции Валенсия Монако Джон Браун Баскетбол

Форвард «Монако» Джон Браун получил травму в матче Евролиги с «Валенсией» в пятницу.

Браун неудачно приземлился на правую ногу за несколько минут до завершения встречи и подвернул голеностоп.

«Монако» победил со счетом 90:79.

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