Джон Браун получил травму в матче Евролиги с «Валенсией»
Форвард «Монако» Джон Браун получил травму в матче Евролиги с «Валенсией» в пятницу.
Браун неудачно приземлился на правую ногу за несколько минут до завершения встречи и подвернул голеностоп.
«Монако» победил со счетом 90:79.
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