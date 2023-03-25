Джон Браун получил травму в матче Евролиги с «Валенсией»

Форвард « » получил травму в матче с «Валенсией» в пятницу.

Браун неудачно приземлился на правую ногу за несколько минут до завершения встречи и подвернул голеностоп.

«Монако» победил со счетом 90:79.

Джейсон Кидд дважды выводил «Нетс» в финал, но не смог взять последний рубеж. История «Нетс» на границе тысячелетий

«Если бы упала ядерная бомба, уцелели бы только тараканы и Дэвид Фэлк». Агент Майкла Джордана изменил спорт не меньше самого Джордана