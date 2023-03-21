«Валенсия» не сможет рассчитывать на Клемена Препелича в оставшихся матчах регулярки Евролиги из-за травмы
«Валенсия» не сможет рассчитывать на защитника Клемена Препелича в оставшихся матчах регулярного чемпионата Евролиги.
В воскресенье во встрече АСВ с «Гранадой» Препелич получил разрыв камбаловидной мышцы левой ноги.
Клемен пропустит примерно 4 недели.
В матчах Евролиги словенец набирает 7,1 очка и 3,1 подбора в среднем за игру.
Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?
Ненависть к судьям – самый необычный тренд сезона в НБА. Кто виноват: арбитры-самодуры или капризные игроки?
Комментарии