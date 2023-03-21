«Валенсия» не сможет рассчитывать на Клемена Препелича в оставшихся матчах регулярки Евролиги из-за травмы

« » не сможет рассчитывать на защитника в оставшихся матчах регулярного чемпионата Евролиги.

В воскресенье во встрече АСВ с «Гранадой» Препелич получил разрыв камбаловидной мышцы левой ноги.

Клемен пропустит примерно 4 недели.

В матчах словенец набирает 7,1 очка и 3,1 подбора в среднем за игру.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

Ненависть к судьям – самый необычный тренд сезона в НБА. Кто виноват: арбитры-самодуры или капризные игроки?