Карри и Пул набрали в сумме 62 очка в победной игре с «Филадельфией»

Теги Голден Стэйт Филадельфия НБА видео Стефен Карри Джордан Пул Баскетбол

«Голден Стэйт» в пятницу одержал домашнюю победу над «Филадельфией» – 120:112.

Игроки задней линии «Уорриорз» Стефен Карри и Джордан Пул набрали на пару 62 очка.

На счету Карри 29 очков (10 из 18 с игры), 8 подборов и 3 передачи, Пул набрал 33 очка (10 из 19 с игры), 3 подбора и 3 передачи.

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4 комментария

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Nightblackwolf
Думаю, что вопросы о попадании в ПО напрямую уже даже у самых пессимистов иссякли!
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Nightblackwolf
Красиво в клатче разобирались!
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Додик Аксель
Парни выдали хорошую игру особенно в клатче, где их владение мячом и точные броски привели команду к победе.
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Missing Dunk
Только что была статья: "Джордан Пул совсем плох. Похоже, его минуты скоро сократятся". И тут бац - 6/11 дальних, 1 потеря... Совпадение?))))
+3
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