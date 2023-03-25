Карри и Пул набрали в сумме 62 очка в победной игре с «Филадельфией»
«Голден Стэйт» в пятницу одержал домашнюю победу над «Филадельфией» – 120:112.
Игроки задней линии «Уорриорз» Стефен Карри и Джордан Пул набрали на пару 62 очка.
На счету Карри 29 очков (10 из 18 с игры), 8 подборов и 3 передачи, Пул набрал 33 очка (10 из 19 с игры), 3 подбора и 3 передачи.
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