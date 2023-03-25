« » в пятницу одержал домашнюю победу над «Филадельфией» – 120:112.

Игроки задней линии «Уорриорз» и набрали на пару 62 очка.

На счету Карри 29 очков (10 из 18 с игры), 8 подборов и 3 передачи, Пул набрал 33 очка (10 из 19 с игры), 3 подбора и 3 передачи.

Джейсон Кидд дважды выводил «Нетс» в финал, но не смог взять последний рубеж. История «Нетс» на границе тысячелетий

«Если бы упала ядерная бомба, уцелели бы только тараканы и Дэвид Фэлк». Агент Майкла Джордана изменил спорт не меньше самого Джордана