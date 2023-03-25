37 очков от Энтони Дэвиса помогли «Лейкерс» выиграть у «Оклахомы»

Теги Лейкерс НБА видео Оклахома-Сити Энтони Дэвис Баскетбол

«Лейкерс» в пятницу одержали победу над «Оклахомой» со счетом 116:111.

В активе форварда «озерников» Энтони Дэвиса 37 очков, 15 подборов, 1 передача и 1 перехват.

За 36 минут Дэвис реализовал 15 из 21 с игры и 7 из 11 с линии.

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7 комментариев

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TurboMen
Ответ Cash_flow
35-27 после старта 2-10. Это 56% побед за этот отрезок, у четверых на Западе ЛАК 52%, например (по всему сезону, понятно). Lakers устрашающе хороши, а оставшийся календарь позволяет рассчитывать на попадание в плей-офф даже напрямую через топ-6
так и соперники там сильные были, начали бы с САС и Хьюстона, то не было бы 2-10. Ну и Вестбрук там был...
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TurboMen
Хотелось бы хоть игр 5 посмотреть всю команду в сборе, во второй половине было много глупых бросков, Леброн бы такого не допустил. В проход в этом составе может пойти только Ривз, нужна ещё одна опция.
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Cash_flow
Ответ Артём Альбрехт
Лейкерс вроде впервые в сезоне вышли на нулевую разницу побед и поражений
35-27 после старта 2-10.

Это 56% побед за этот отрезок, у четверых на Западе ЛАК 52%, например (по всему сезону, понятно). Lakers устрашающе хороши, а оставшийся календарь позволяет рассчитывать на попадание в плей-офф даже напрямую через топ-6
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Ответ Djoyin
50 процентов побед может и хватить по итогу для плей-ин, а для плей-офф обычно нужно 60 процентов
Сейчас для ПО достаточно 53%, плотность сумасшедшая между Ютой, которая идет 12, и ГСВ, которые на 6 месте, разница в 2 поражения
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Юра Якунин
Ответ Артём Альбрехт
Лейкерс вроде впервые в сезоне вышли на нулевую разницу побед и поражений
Да.
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Djoyin
50 процентов побед может и хватить по итогу для плей-ин, а для плей-офф обычно нужно 60 процентов
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Артём Альбрехт
Лейкерс вроде впервые в сезоне вышли на нулевую разницу побед и поражений
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