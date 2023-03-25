« » в пятницу одержали победу над «Оклахомой» со счетом 116:111.

В активе форварда «озерников» 37 очков, 15 подборов, 1 передача и 1 перехват.

За 36 минут Дэвис реализовал 15 из 21 с игры и 7 из 11 с линии.

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