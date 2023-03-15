«Лейкерс» разгромили «Пеликанс и обошли соперника в таблице. Калифорнийцы стартовали с 14:0 и вели 36 очков

Теги Даллас Лейкерс Новый Орлеан НБА Оклахома-Сити Энтони Дэвис Малик Бизли Баскетбол

«Лейкерс» во вторник разгромили «Пеликанс» в выездном матче со счетом 123:108 и обошли соперника в турнирной таблице Западной конференции.

«Лейкерс» делят места с 8-го по 10-е с «Оклахомой» и «Далласом», результат трех команд на данный момент 34-35. «Новый Орлеан» (33-36) откатился на 12-е место.

Калифорнийцы стартовали в матче с 14:0 и вели в первой половине 36 очков. Энтони Дэвис набрал 35 очков и 17 подборов, Малик Бизли реализовал 7 3-очковых к большому перерыву и набрал в итоге 24 очка.

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3 комментария

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SopTecret
Держатся без дела, красавцы
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Александр Лукашов
До травмы пухляша Пеликаны залетали на первое место, а ЛАЛ в это время болтались на втором-третьем месте с конца
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Гарринча
После половины старт можно было уже не выпускать, играть практически перестали
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