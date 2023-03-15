«Лейкерс» разгромили «Пеликанс и обошли соперника в таблице. Калифорнийцы стартовали с 14:0 и вели 36 очков
«Лейкерс» во вторник разгромили «Пеликанс» в выездном матче со счетом 123:108 и обошли соперника в турнирной таблице Западной конференции.
«Лейкерс» делят места с 8-го по 10-е с «Оклахомой» и «Далласом», результат трех команд на данный момент 34-35. «Новый Орлеан» (33-36) откатился на 12-е место.
Калифорнийцы стартовали в матче с 14:0 и вели в первой половине 36 очков. Энтони Дэвис набрал 35 очков и 17 подборов, Малик Бизли реализовал 7 3-очковых к большому перерыву и набрал в итоге 24 очка.
3 комментария