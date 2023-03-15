«Лейкерс» во вторник разгромили «Пеликанс» в выездном матче со счетом 123:108 и обошли соперника в турнирной таблице Западной конференции.

«Лейкерс» делят места с 8-го по 10-е с «Оклахомой» и « », результат трех команд на данный момент 34-35. « » (33-36) откатился на 12-е место.

Калифорнийцы стартовали в матче с 14:0 и вели в первой половине 36 очков. набрал 35 очков и 17 подборов, реализовал 7 3-очковых к большому перерыву и набрал в итоге 24 очка.

«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему