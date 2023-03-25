Атакующий защитник « » обновил рекорд клуба по реализованным 3-очковым в матче с « » (151:114).

Кеннард отправил в цель 10 дальних бросков (10 из 11). Баскетболист атаковал исключительно из-за дуги.

Люк набрал 30 очков, повторив личный карьерный рекорд в НБА. В его активе также 3 передачи.

Кеннард стал вторым в истории лиги, кто набрал 30 очков с помощью только дальних попыток.

Джейсон Кидд дважды выводил «Нетс» в финал, но не смог взять последний рубеж. История «Нетс» на границе тысячелетий

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