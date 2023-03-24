Джейлен Брансон: «Я никогда не получал похвалы, пока не добивался чего-то»

Звездный разыгрывающий « » рассказал о своем отношении к посторонней критике.

«Это было своего рода основой моей карьеры. С тех пор, как я переступил порог средней школы, мне говорили: «Джейлен, конечно, хорош, но он просто не тот парень». Я никогда не получал похвалы, пока не добивался чего-то.

История циклична, но я знаю, во что ввязываюсь. Доказывать, что люди ошибаются, не является моей мотивацией. К сожалению, это то, через что я должен пройти. Меня это совершенно не беспокоит», – поделился Брансон в интервью Bleacher Report.

В 65 встречах текущего сезона Джейлен набирает 23,8 очка, 6,2 передачии и 3,6 подбора за 35,0 минут игрового времени. Минувшим летом баскетболист подписал 4-летнее продление на 104 млн долларов.

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