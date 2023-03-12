Джейлен Брансон пропустит игру с «Лейкерс» после усугубления травмы стопы
Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон не выйдет на паркет в матче против «Лейкерс» в понедельник из-за болей в левой стопе.
Брансон усугубил травму в конце второй четверти встречи с «Сакраменто» в четверг. Он не появлялся на площадке во второй половине.
Перед игрой с «Кингз» Джейлен пропустил два матча из-за проблем со стопой.
Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает
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