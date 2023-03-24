Стэн Ван Ганди: «Не может такого быть, что Ховард не попал в Топ-75 лучших игроков в истории»

Бывший главный тренер « » рассказал, что был одним из лучших игроков Лиги в конце нулевых.

«Когда я еще тренировал, для меня единственными двумя парнями кроме Ховарда, о величии которых можно было говорить в то время, были и .

Вот и все. Больше не о ком было говорить, на мой взгляд. Потому что мы судим по обоим концам площадки. Он три года подряд становился «Мистером замком». И вы знаете, мы тоже были в Топ-3 лиги в защите, что-то вроде этого. У нас были действительно хорошие игроки, но не обязательно хорошие защитники. Весь успех – благодаря ему. Он сделал нас по-настоящему уверенной оборонительной командой.

А в нападении он все еще приносит вам более 20 очков. Мы не давали ему мяч все время, чтобы он набирал очки, но система вращалась вокруг него. Слушайте, то, что он не попал в Топ-75 лучших игроков в истории, это что-то личное. Не может такого быть», – пояснил тренер в подкасте «Knuckleheads».

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