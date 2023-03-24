Стэн Ван Ганди: «Не может такого быть, что Ховард не попал в Топ-75 лучших игроков в истории»

Теги Леброн Джеймс Кобе Брайант Орландо Дуайт Ховард НБА Стэн Ван Ганди Баскетбол

Бывший главный тренер «Орландо» Стэн Ван Ганди рассказал, что Дуайт Ховард был одним из лучших игроков Лиги в конце нулевых.

«Когда я еще тренировал, для меня единственными двумя парнями кроме Ховарда, о величии которых можно было говорить в то время, были Леброн Джеймс и Кобе Брайант.

Вот и все. Больше не о ком было говорить, на мой взгляд. Потому что мы судим по обоим концам площадки. Он три года подряд становился «Мистером замком». И вы знаете, мы тоже были в Топ-3 лиги в защите, что-то вроде этого. У нас были действительно хорошие игроки, но не обязательно хорошие защитники. Весь успех – благодаря ему. Он сделал нас по-настоящему уверенной оборонительной командой.

А в нападении он все еще приносит вам более 20 очков. Мы не давали ему мяч все время, чтобы он набирал очки, но система вращалась вокруг него. Слушайте, то, что он не попал в Топ-75 лучших игроков в истории, это что-то личное. Не может такого быть», – пояснил тренер в подкасте «Knuckleheads».

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4 комментария

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гилберт
Может. За всю историю суперпуперзвездных игроков несколько сотен.
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Freddy Durst
Согласен. Ховард единственный кто 3 раза подряд "Мистер Замок"
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DruiD-RW
Люсую порноактеру
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morozovvasya
Согласен со Стэном.
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