«Орландо» подпишет двусторонний контракт с Джеем Скраббом

Теги Орландо НБА Джей Скрабб Баскетбол

Атакущий защитник Джей Скрабб (22 года, 196 см) подпишет двустороннее соглашение с «Орландо», сообщает инсайдер Крис Хэйнс.

Скрабб провел 22 игры за команду G-лиги «Лейкленд Мэджик» и в среднем набирал 22,3 очка, 5,8 подбора и 2,2 передачи. Он был выбран 55-м на драфте НБА 2020 года.

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