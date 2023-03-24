«Орландо» подпишет двусторонний контракт с Джеем Скраббом
Атакущий защитник Джей Скрабб (22 года, 196 см) подпишет двустороннее соглашение с «Орландо», сообщает инсайдер Крис Хэйнс.
Скрабб провел 22 игры за команду G-лиги «Лейкленд Мэджик» и в среднем набирал 22,3 очка, 5,8 подбора и 2,2 передачи. Он был выбран 55-м на драфте НБА 2020 года.
Джейсон Кидд дважды выводил «Нетс» в финал, но не смог взять последний рубеж. История «Нетс» на границе тысячелетий
«Если бы упала ядерная бомба, уцелели бы только тараканы и Дэвид Фэлк». Агент Майкла Джордана изменил спорт не меньше самого Джордана
Комментарии