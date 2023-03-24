«Орландо» подпишет двусторонний контракт с Джеем Скраббом

Атакущий защитник Джей Скрабб (22 года, 196 см) подпишет двустороннее соглашение с « », сообщает инсайдер Крис Хэйнс.

Скрабб провел 22 игры за команду G-лиги «Лейкленд Мэджик» и в среднем набирал 22,3 очка, 5,8 подбора и 2,2 передачи. Он был выбран 55-м на драфте 2020 года.

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