Владимир Ивлев перейдет в «Нижний Новгород»
Центровой Владимир Ивлев (33 года, 207 см) перейдет в «Нижний Новгород», сообщает телеграм-канал «Перехват».
Как удалось узнать «Перехвату», центровой «Самары» Владимир Ивлев до завершения периода дозаявок перейдет в «Нижний», после того как Терелл Паркс не смог пройти медосмотр и расторг контракт с клубом.
Ивлев провел за самарцев 9 матчей со средней статистикой в 4,7 очка и 3,6 подбора.
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