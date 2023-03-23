Владимир Ивлев перейдет в «Нижний Новгород»

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Центровой Владимир Ивлев (33 года, 207 см) перейдет в «Нижний Новгород», сообщает телеграм-канал «Перехват».

Как удалось узнать «Перехвату», центровой «Самары» Владимир Ивлев до завершения периода дозаявок перейдет в «Нижний», после того как Терелл Паркс не смог пройти медосмотр и расторг контракт с клубом.

Ивлев провел за самарцев 9 матчей со средней статистикой в 4,7 очка и 3,6 подбора.

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