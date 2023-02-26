Джоэл Эмбиид – о поражении от «Селтикс»: «Мы просто расслабились, когда вели 15 очков»

Центровой «Филадельфии» назвал главную причину поражения от « » (107:110).

«Мы расслабились. реализовал пару важных трехочковых. Тейтум тоже разошелся в третьей четверти. До этого он не был так хорош. Я почувствовал, что мы просто расслабились, когда вели 15 очков. В тот момент я был на площадке, и мы перестали вести бескомпромиссную борьбу, как было до этого периода. Нам всем нужно стать лучше», – признался Эмбиид.

Звездный игрок был лучшим в составе «Сиксерс» – 41 очко, 12 подборов, 5 передач и 3 блок-шота. Ему не хватило долей секунды, чтобы перевести матч в овертайм невероятным попаданием со своей половины площадки.

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