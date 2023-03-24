Бывшего агента НБА Чарльза Бриско обвинили в мошенничестве на сумму более 13 миллионов долларов.

Бриско и его помощники обманом получили деньги от четырех профессиональных баскетболистов.

Вместе с Бриско Министерство юстиции США также предъявляет обвинение финансовому планировщику Брайану Гилдеру, инвестиционному консультанту Дэррилу Коэну и Кэлвину Дардену-младшему по одному пункту обвинения в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи.

Бриско также обвиняют в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, а Коэна – в мошенничестве с инвестиционными консультантами.

В одной из предполагаемых мошеннических схем 7 миллионов долларов, предназначенных для помощи профессиональному спортсмену в приобретении женской баскетбольной команды, вместо этого были частично переведены Бриско.

Профессиональный спортсмен не мог купить команду напрямую, Бриско и Дарден заверили его, что договорились для этого о покупке компании, которая будет контролироваться родственником спортсмена.

Бриско якобы перевел себе более 1 миллиона долларов из семи. Дарден предположительно отправил более 400 000 долларов на биржу криптовалюты, использовал 880 000 долларов в компаниях, производящих люксовые автомобили, потратил 100 000 долларов на пианино среди прочих покупок, а также задействовал около 1 миллиона долларов на улучшение дома, включая обустройство пруда с карпами.

В другой схеме Бриско пообещал спортсмену, что откроет агентство на его деньги, а после завершения игровой карьеры оно перейдет клиенту.

Бриско запросил у спортсмена 1 миллион долларов в качестве ссуды перспективному игроку перед баскетбольным драфтом. Молодой игрок так и не подписал контракт с агентством, но его подпись была подделана, а мошенники получили требуемую сумму.

Бриско использовал деньги для выплаты долгов и отправил часть Дардену.

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