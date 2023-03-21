Уиллис Рид скончался в возрасте 80 лет

Легендарный центровой «Нью-Йорка» Уиллис Рид скончался во вторник. Ему было 80 лет.

Рид провел всю профессиональную карьеру за «Никс» с 1964 по 1974 год и стал двукратным чемпионом НБА (1970, 1973) в составе нью-йоркской команды.

Рид – первый игрок НБА, который был признан MVP лиги, MVP финальной серии и MVP Матча всех звезд в одном сезоне (1969/70). Легендарный центровой участвовал в семи подряд Матчах всех звезд НБА (1965–1971) и пять раз был включен в одну из символических сборных сезона.

В 1982 году Рид был введен в Зал славы.

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