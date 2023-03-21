Уиллис Рид скончался в возрасте 80 лет

Теги происшествия Нью-Йорк НБА Уиллис Рид Баскетбол

Легендарный центровой «Нью-Йорка» Уиллис Рид скончался во вторник. Ему было 80 лет.

Рид провел всю профессиональную карьеру за «Никс» с 1964 по 1974 год и стал двукратным чемпионом НБА (1970, 1973) в составе нью-йоркской команды.

Рид – первый игрок НБА, который был признан MVP лиги, MVP финальной серии и MVP Матча всех звезд в одном сезоне (1969/70). Легендарный центровой участвовал в семи подряд Матчах всех звезд НБА (1965–1971) и пять раз был включен в одну из символических сборных сезона.

В 1982 году Рид был введен в Зал славы.

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Уиллис Рид из «Никс» был кошмаром для «Лейкерс». Сначала избил запасных, а затем выиграл чемпионство на одной ноге

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8 комментариев

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MacKoch
Легкого паркета и точных бросков.... Грустно...
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melmi
Ответ Ruscello
Иногда на одной ноге.
И это было особенно . Вселить своим присутствием на паркете уверенность в партнеров
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Yaroslove
Найдите и посмотрите на Ютьюбе тот самый момент, когда он выходит на седьмой матч финальной серии с Лейкерс, когда в это даже самые преданные его фанаты верили с трудом...
Светлая память великому спортсмену...
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Ruscello
Ответ melmi
RIP Это он приносил чемпионства Никс
Иногда на одной ноге.
+2
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melmi
RIP
Это он приносил чемпионства Никс
+11
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Ruscello
R.I.P.
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ЭлектроВеник
земля пухом легенде!
+3
-1
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vaslover
Светлая память легенде.
+23
0
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