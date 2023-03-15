Майкл Мэлоун: «Успешное выступление сделало нас немного мягкими»

Теги Денвер Торонто НБА Майкл Мэлоун Баскетбол

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун критически отозвался о команде после матча с «Торонто» (110:125), в котором лидер Западной конференции потерпел четвертое поражение подряд.

В последних трех встречах соперники «Наггетс» неизменно набирают 120 и более очков.

«Прямо сейчас мы пребываем в расслабленном режиме. Нельзя быть в таком режиме, когда до конца регулярки остаются 13 матчей. Нам надо попытаться вернуть свой настрой и желание.

Возможно, успешное выступление сделало нас немного мягкими. Мы уже давно идем в определенном ритме, мы лидируем на Западе с декабря. После матча я сказал игрокам, что мы перестали быть собой», – заявил Мэлоун.

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2 комментария

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TurboMen
команды с 7-10 уже играют в режиме ПО, тяжко такому мягкому Денверу будет.
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Nuteruoli
Надеюсь, что это всего лишь спад и команда зайдет в ПО на пиковой форме, которая была в этом сезоне, а если нет, то все будет очень плохо и Мэлоун, скорей всего, получит отпуск.
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