Главный тренер « » критически отозвался о команде после матча с « » (110:125), в котором лидер Западной конференции потерпел четвертое поражение подряд.

В последних трех встречах соперники «Наггетс» неизменно набирают 120 и более очков.

«Прямо сейчас мы пребываем в расслабленном режиме. Нельзя быть в таком режиме, когда до конца регулярки остаются 13 матчей. Нам надо попытаться вернуть свой настрой и желание.

Возможно, успешное выступление сделало нас немного мягкими. Мы уже давно идем в определенном ритме, мы лидируем на Западе с декабря. После матча я сказал игрокам, что мы перестали быть собой», – заявил Мэлоун.

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сняли кино о Сонни Ваккаро – человеке, который открыл Майкла Джордана и Кобе Брайанта