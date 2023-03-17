Майкл Мэлоун о прерванной серии поражений: «Пусть это станет началом чего-то особенного»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (119:100), в котором команда прервала худшую для себя в сезоне серию из четырех поражений.

«Наггетс» гарантировали себе победу в Северно-Западном дивизионе и стали второй командой сезона , которая точно сыграет в плей-офф-2023.

«Это важная победа, которая должна стать основой для чего-то важного. Я сказал парням, что это хорошая и важная победа. Мы гарантировали себе участие в пле-офф. Выиграли дивизион. Это отлично. Пусть это станет началом чего-то особенного.

У нас было четыре поражения подряд, худший этап сезона, низшая точка. Но пришло время вернуться и начать новое ускорение», – заявил Мэлоун.

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