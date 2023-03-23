Данило Галлинари стремится вернуться во время плей-офф

Форвард « » поделился, что стремится вернуться в строй во время плеф-офф сезона-2022/23.

Баскетболист держит в голове мысль о возвращении в этом сезоне, но не уверен, успеет ли восстановиться. Его реабилитация проходит по плану, но «еще предстоит долгий путь», приводит слова Данило репортер The Athletic Джей Кинг.

Итальянец получил травму летом во время матча за национальную сборную в квалификации чемпионата мира. Ровно 6 месяцев назад он перенес операцию по поводу разрыва крестообразной связки левого колена.

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