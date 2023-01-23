Данило Галлинари: «Будет очень сложно вернуться к плей-офф, но я определенно стремлюсь к этому»

Форвард « » рассказал о восстановлении после разрыва передней крестообразной связки левого колена, который он получил перед началом нынешнего сезона.

«Мы следуем первоначальному плану, работаем по целям, которые устанавливаем перед собой еженедельно, ежемесячно. Пока все идет хорошо. Будет очень сложно вернуться к плей-офф, учитывая опыт подобных травм в НБА за последнее время, но я определенно стремлюсь к этому.

Решил проводить выездные матчи с командой, чтобы быстрее восстанавливаться. У нас замечательный коллектив, мне нравится взаимодействовать с другими игроками. Я второй в команде по возрасту, поэтому мне уже легче адаптироваться. Так что я всем доволен», – признался Галлинари.

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит