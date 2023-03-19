Зоран Лукич: «Выигрывать кубки и быть чемпионом – мечта тренера»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» поделился эмоциями после завоевания Кубка России-2022/23.

«Поздравляем своих ребят с заслуженной победой. Были проблемы с фолами, но не скажу, что для меня это было неожиданно. Выигрывать кубки и быть чемпионом – мечта тренера. Но ещё выше – создавать серьёзную команду, серьёзный коллектив, группу мужиков, которые знают, что такое спорт, как бороться не только на площадке, но и за ней. Я с такими ребятами и работаю.

Мы очень хорошо готовились к турниру. Прошлый сезон мы заканчивали с одним разыгрывающим, в лиге ВТБ это невозможно, нереальная авантюра. В этом сезоне такую ошибку не допустили», – передаёт слова Лукича корреспондент «Матч ТВ».

«Нижний Новгород» впервые завоевал . Ранее они неизменно уступали – питерскому «Спартаку», «Новосибирску» и «Парме».

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