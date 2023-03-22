Зоран Лукич после поражения от ЦСКА: «Во второй половине стали действовать агрессивнее. У нас были шансы»

Теги ЦСКА БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич отметил, что у команды был шанс нанести поражение московскому ЦСКА (75:76).

«Игра получилась очень интересной для болельщиков. Ее можно разделить на две части: в первой четверти и нескольких минутах второй мы, к сожалению, совершили множество тактических ошибок, делали подарки ЦСКА. Коммуникация, принятие решений были плохими.

Во второй половине стали действовать значительно лучше, агрессивнее, наладили коммуникацию. В итоге получились «качели», у нас были шансы, открытые броски.

Вообще плохо попадали трехочковые, хотя хорошо создавали возможности для атак. ЦСКА заслуженно победил», – сказал Лукич.

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