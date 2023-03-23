«Виртус» построит новую арену на 10 000 мест к 2025 году

Теги Turkish Airlines EuroLeague Виртус Баскетбол

На официальной пресс-конференции руководство «Виртуса» объявило, что к концу 2024 года будет закончено строительство домашней арены команды вместимостью в 10 000 зрителей.

«Мы гордимся, что как «Город баскетбола» инвестируем значительные средства в спортивные проекты. Хотим быть готовыми к участию в Евролиге с соответствующей инфраструктурой», – сказал мэр Болоньи Маттео Лепоре, открывая пресс-конференцию.

«Этот проект – вклад в развитие города Болонья. Мы создали «Виртус», и иметь современную арену очень важно, чтобы оставаться в Евролиге. Для меня большая честь находиться здесь. Мы входим в число лучших команд Европы, поэтому заслуживаем иметь место, достойное нашего прошлого, будущего и настоящей истории. «Виртус» – самая известная итальянская баскетбольная команда за рубежом», – заявил президент команды Массимо Занетти.

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