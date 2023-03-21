«Партизан» лидирует по посещаемости в этом сезоне Евролиги. «Маккаби» – первый по заполняемости арены

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Сербский «Партизан» является лидером Евролиги по посещаемости домашних матчей в сезоне-2022/23. Средняя посещаемость «Штарк Арены» составляет 17 012 человек при вместимости 18 500 (92,0%).

В пятерку лидеров по посещаемости также входят «Жальгирис» (14 734), «Анадолу Эфес» (13 719), «Маккаби Тель-Авив» (10 361) и «Олимпиакос» (10 274).

Самая низкая посещаемость у «Монако» (4 271), «Виртуса» (4 407) и «Виллербана» (5 232).

Лидерами по заполняемости трибун являются «Маккаби» (96,6%), «Жальгирис» (95,6%), «Виллербан» (94,1%), «Монако» (92,9%) и «Партизан» (92,0%).

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1 комментарий

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Pertinax Gandi
Ну всё правильно. Сербия, Греция, Турция, Израиль, Сербия, Литва. Страны, где зрительский интерес к баскетболу не уступает, пожалуй, футболу.
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