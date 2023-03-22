Даниэль Хэкетт: «Виртус» заслужил wild card Евролиги»
Атакующий защитник «Виртуса» Даниэль Хэкетт считает, что итальянский клуб заслуживает wild card Евролиги на следующий сезон.
«Наш клуб проделал большую работу. Игроки выложились на полную, а наш баскетбол стал привлекательным. Это позволило привлечь на арену много зрителей.
Я считаю, что мы заслужили wild card. Команда упорно боролась и добилась успеха. Не буду говорить о политике, но не понимаю, почему наше выступление в Евролиге должно закончиться», — сказал Хэкетт.
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