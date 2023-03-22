Даниэль Хэкетт: «Виртус» заслужил wild card Евролиги»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Виртус Даниэль Хэкетт Баскетбол

Атакующий защитник «Виртуса» Даниэль Хэкетт считает, что итальянский клуб заслуживает wild card Евролиги на следующий сезон.

«Наш клуб проделал большую работу. Игроки выложились на полную, а наш баскетбол стал привлекательным. Это позволило привлечь на арену много зрителей.

Я считаю, что мы заслужили wild card. Команда упорно боролась и добилась успеха. Не буду говорить о политике, но не понимаю, почему наше выступление в Евролиге должно закончиться», — сказал Хэкетт.

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Это абсолютно безвольное сборище игроков никакой wild card, конечно же, не заслужило.
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