Даниэль Хэкетт: «Виртус» заслужил wild card Евролиги»

Атакующий защитник « » считает, что итальянский клуб заслуживает wild card Евролиги на следующий сезон.

«Наш клуб проделал большую работу. Игроки выложились на полную, а наш баскетбол стал привлекательным. Это позволило привлечь на арену много зрителей.

Я считаю, что мы заслужили wild card. Команда упорно боролась и добилась успеха. Не буду говорить о политике, но не понимаю, почему наше выступление в должно закончиться», — сказал Хэкетт.

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