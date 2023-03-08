«Виртус» на неопределенный срок потерял Шеми Оджелея

Форвард « » выбыл из строя с повреждением брюшных мышц.

Оджелей получил травму во время матча Евролиги с «Партизаном» (79:88).

В декабре Шеми получил травму ноги, из-за которой пропустил месяц. В январе у него диагностировали повреждение голени, в результате чего «большой» пропустил еще один месяц.

Во встрече с «Партизаном» Оджелей набрал 13 очков и 5 подборов

В этом сезоне Шеми набирает в среднем 9,3 очка и 3,8 подбора в 19 матчах .

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