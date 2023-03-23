Стив Керр: «Мы в ударе. Мы выездные «Уорриорз»

Главный тренер « » пошутил по поводу гостевой победы над « » (127:125).

«О, мы в ударе. Мы выездные «Уорриорз».

Мы знали, что обязаны выиграть эти два последних матча. Мы были так настроены, учитывая, что все борются за позицию в таблице, и у нас впереди несколько тяжелых матчей», – сказал Керр.

«Голден Стэйт» завершил 5-матчевый выездной тур двумя победами подряд, прервав серию из 11 подряд гостевых поражений.

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