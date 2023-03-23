Стив Керр: «Мы в ударе. Мы выездные «Уорриорз»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр пошутил по поводу гостевой победы над «Далласом» (127:125).
«О, мы в ударе. Мы выездные «Уорриорз».
Мы знали, что обязаны выиграть эти два последних матча. Мы были так настроены, учитывая, что все борются за позицию в таблице, и у нас впереди несколько тяжелых матчей», – сказал Керр.
«Голден Стэйт» завершил 5-матчевый выездной тур двумя победами подряд, прервав серию из 11 подряд гостевых поражений.
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Без глупых потерь, фолов, и привычного для него нытья на судей. Максимум дисциплины, с отличными катами и хорошей выборкой бросков.
На Дончиче в принципе тоже хорошо отработал. Если его игра сегодня-это не просто "звезды сошлись" , а именно, заслуга тренера/команды,
в плане настроя и дисциплинированного выполнения установки на игру, то это вселяет немалую долю оптимизма на предстоящий плей-офф.