Стив Керр: «Мы в ударе. Мы выездные «Уорриорз»

Теги Даллас Голден Стэйт НБА Стив Керр Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр пошутил по поводу гостевой победы над «Далласом» (127:125).

«О, мы в ударе. Мы выездные «Уорриорз».

Мы знали, что обязаны выиграть эти два последних матча. Мы были так настроены, учитывая, что все борются за позицию в таблице, и у нас впереди несколько тяжелых матчей», – сказал Керр.

«Голден Стэйт» завершил 5-матчевый выездной тур двумя победами подряд, прервав серию из 11 подряд гостевых поражений.

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4 комментария

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totocash
А теперь подайте мой свисток, собирайте мячи и 5 кругов вокруг площадки и я ставлю вам 5 в четверти, если директор придет я у себя в коморке)
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lecter666999
Умеет Керр троллить:)
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MitsubushiSony
Судейки тож подсобили сегодня. ГСВ за некст чемпионством, Лет’с гоу!
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Grom21Dima
Не думал, что такое может быть, но факт случился. Куминга сегодня стал именно тем х-фактором, который помог вытащить эту важную встречу.
Без глупых потерь, фолов, и привычного для него нытья на судей. Максимум дисциплины, с отличными катами и хорошей выборкой бросков.
На Дончиче в принципе тоже хорошо отработал. Если его игра сегодня-это не просто "звезды сошлись" , а именно, заслуга тренера/команды,
в плане настроя и дисциплинированного выполнения установки на игру, то это вселяет немалую долю оптимизма на предстоящий плей-офф.
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